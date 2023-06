Europei Under 21, Nicolato amaro: "Var dai quarti? Era meglio prima"

CLUJ (ROMANIA) - Il ko con la Francia all'esordio nell'Europeo Under 21 in Romania, complice una clamorosa svista dell'arbitro olandese Lindhout, brucia ancora in casa Italia. Dopo il gol del possibile pari non assegnato a Bellanova (oltre la linea e forse con un braccio la respinta del difensore transalpino Lubeka), la Uefa è corsa ai ripari introducendo il Var a partire dai quarti di finale (per l'ufficialità manca solo l'ok delle autorità locali) Paolo Nicolato commenta così la decisione: "Una beffa? No, piuttosto lo considero un miglioramento, ma avrei preferito ci fosse già ieri sera".