Europei Under 21: l'Inghilterra vince e passa ai quarti, tonfo Germania

ROMA - Si chiude la seconda giornata del Gruppo C degli Europei U21 in programma in Georgia e Romania. L'Inghilterra del ct Lee Carsley batte 2-0 Israele e si porta al comando del girone a punteggio pieno. Per i Tre Leoni il pass per i quarti di finale è staccato. La Germania cade 2-1 contro la Repubblica Ceca complicandosi terribilmente la vita in vista della qualificazione. La nazionale tedesca è a rischio eliminazione: deve vincere contro gli inglesi nell'ultima giornata della fase a gironi, dando uno sguardo a cosa succederà in Israele-Repubblica Ceca.