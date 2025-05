Italia U-21, i convocati di Nunziata per il raduno pre-Europeo

L'Italia si prepara all'Europeo under-21, in programma in Slovacchia in programma a giugno. Gli azzurrini di Nunziata sono inseriti nel gruppo A assieme a Spagna, Romania e Slovacchia. Intanto, in preparazione della competizione, i calciatori si troveranno per il raduno di preparazione al torneo in programma, da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico. Mentre da lunedì 2 giugno vi sarà un nuovo raduno, a Tirrenia, che anticiperà la partenza in Slovacchia.