Europei U21, conto alla rovescia: Nunziata verso le scelte definitive

Prosegue a Tirrenia la preparazione della Nazionale U21 in vista del Campionato Europeo . A poco più di una settimana dal debutto nella competizione continentale, per Carmine Nunziata si avvicina il momento delle decisioni più difficili: entro la mezzanotte di domani, infatti, dovrà comunicare alla UEFA l'elenco ufficiale dei 23 convocati. Sabato sono arrivati i primi inevitabili tagli: Marco Palestra , Simone Pafundi e Sebastiano Esposito non prenderanno parte al torneo. "Sono tutti ragazzi che avrebbero meritato di esserci, ma purtroppo qualcuno va escluso. Questi sono i momenti peggiori per un allenatore, soprattutto quando si tratta di giovani che hanno fatto tutto il percorso con noi" ha commentato Nunziata .

"Stiamo lavorando sulla qualità, vogliamo arrivare pronti"

Dopo un primo ritiro a Cesenatico incentrato su un lavoro più leggero, da ieri gli Azzurrini si sono spostati a Tirrenia, sede ormai consueta per la fase decisiva della preparazione: "Abbiamo aumentato l'intensità e finora sono molto contento di quanto stiamo facendo." ha commentato il Ct. Fondamentale, nella scelta dei convocati, sarà la condizione fisica dei calciatori: "Giocheremo ogni tre giorni, quindi la forma è un fattore chiave. a livello mentale, però, il gruppo è solido: sa bene cosa significhi affrontare una competizione come questa e ha l'atteggiamento giusto." Nel primo pomeriggio è arrivato anche Francesco Pio Esposito. L'attaccante dello Spezia, reduce dal gol nel ritorno della finale playoff di Serie B contro la Cremonese, è alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato all'andata. Le sue condizioni verranno valutate a breve: "Effettueremo una risonanza e poi prenderemo la decisione più giusta sia per il gruppo che per lui" ha spiegato Nunziata. Intanto a Coverciano si stanno allenando Diego Coppola e Cesare Casadei, aggregati alla Nazionale maggiore per le prime due gare di qualificazione al Mondiale. Entrambi, salvo colpi di scena, si uniranno poi all'Under 21 per l'Europeo: "La loro presenza è praticamente certa, domani faremo le scelte definitive" ha concluso Nunziata.

L'elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

Staff Tecnico: Carmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.