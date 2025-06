Europei U21: l'Italia ai quarti affronterà la Germania

Sarà ancora una volta Italia-Germania, il grande classico nel calcio tra nazionali, ma stavolta all'Europeo U21. I tedeschi battono l'Inghilterra per 2-1 assicurandosi il primo posto nel girone B e lo scontro ai quarti di finale contro la squadra del commissario tecnico Carmine Nunziata. In programma per domenica la sfida tra le due nazionali. Gli Azzurrini hanno chiuso la propria fase a gironi alle spalle dei vice campioni in carica della Spagna, avanti solamente per i gol fatti.