Le avversare dell'Italia Under 21 agli Europei: sorteggiato il girone
Spagna, Finlandia e Albania: l'Italia Under 21 conosce le sue avversarie nella fase a giorni del prossimo Europeo di categoria in programma nel 2027 in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027. Sorteggiati i quattro gironi. Nella prima fascia c'erano Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo. Nella seconda Italia, Francia, Olanda e Croazia. Nella terza Polonia, Grecia, Finlandia e Norvegia. Nella quarta Belgio, Repubblica Ceca, Serbia e Albania.
Europei Under 21, l'Italia di Baldini inserita nel Gruppo B
L'Italia Under 21 del ct Silvio Baldini è stata inserita nel Gruppo B. Di seguito il riepilogo di tutti i definiti dopo il sorteggio.
Gruppo A
- Serbia
- Polonia
- Inghilterra
- Francia
Gruppo B
- Albania
- Spagna
- Italia
- Finlandia
Gruppo C
- Repubblica Ceca
- Portogallo
- Grecia
- Croazia
Gruppo D
- Norvegia
- Belgio
- Germania
- Olanda
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