Spagna, Finlandia e Albania: l'Italia Under 21 conosce le sue avversarie nella fase a giorni del prossimo Europeo di categoria in programma nel 2027 in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027. Sorteggiati i quattro gironi. Nella prima fascia c'erano Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo. Nella seconda Italia, Francia, Olanda e Croazia. Nella terza Polonia, Grecia, Finlandia e Norvegia. Nella quarta Belgio, Repubblica Ceca, Serbia e Albania.