Da Dybala a Pulisic, i migliori assistman del Fantacalcio®

Quali sono i giocatori più incisivi in zona offensiva? All'asta del Fantacalcio® sarà lotta all'ultimo credito per i bomber della Serie A, ma grande bagarre nascerà anche per i migliori assistman che offre il campionato: vediamo insieme quali sono stati i calciatori con più passaggi vincenti della scorsa stagione per arrivare preparati al Fantacup. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!