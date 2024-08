Morata al Fantacalcio®, all'asta conviene prenderlo per due motivi

Alvaro Morata è un tema. Non solo per la separazione con Alice Campello, ma soprattutto per la grande attesa che i tifosi del Milan - e i fantallenatori - ripongono in lui in vista della nuova stagione che sta per cominciare. Andranno rimpiazzati i gol e gli assist di Giroud, ma l'attaccante spagnolo vanta numeri importanti. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!