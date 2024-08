Consigli Fantacalcio®, le 5 sorprese da prendere a pochi crediti

All' asta del Fantacalcio® servirà il giusto mix tra top player e sorprese per costruire una squadra in grado di competere. Lo sanno bene i fantallenatori di Fantacup che stanno studiando al meglio il listone per scovare qualche nome sorprendente: eccone 5 che potrebbero diventare protagonisti nella prossima Serie A 2024-2025. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Le 5 sorprese al Fantacalcio®

L'attacco della Lazio, sulla carta, con l'addio di Immobile e Felipe Anderson parte leggermente indietro rispetto a quelli delle altre big, ma attenzione a Noslin. L'ex Verona in biancoceleste ha ritrovato Baroni, suo tecnico in gialloblù lo scorso campionato, e potrebbe esplodere a Roma, dove si gioca il posto con Castellanos. Da una punta ad un'altra, anche il Bologna riparte da un nome nuovo, Thijs Dallinga, erede di Zirkzee. La passata stagione il centravanti olandese ha realizzato 19 gol e 5 assist in 44 presenze con il Tolosa in Francia. Poi, occhio alle neopromosse: nel Parma Adrian Bernabé, classe 2001, (9 gol e 5 assist l'anno scorso) è il nome da seguire. Gioca trequartista, è uno da bonus. Nel Venezia, invece, Oristanio (ex Cagliari) può rilanciarsi con Di Francesco. Infine, Sebastiano Esposito potrebbe essere la sorpresa dell'Empoli: torna in Serie A per affermarsi come titolare nell'attacco dei toscani.

