FANTACUP, dai bonus e malus ai casi speciali: scopri il regolamento e iscriviti!

Plusvalenze e minusvalenze

Fino all'inizio della Classifica Generale (4° giornata di Serie A) NON è possibile generare plusvalenze/minusvalenze. Il costo di vendità sarà quindi uguale al costo di acquisto.

I calciatori acquistati prima dell'inizio della Classifica Generale (4° Giornata di Serie A) potranno essere ceduti generando plusvalenze/minusvalenze dopo la 4° Giornata di Serie A

Fino all'inizio della 4° Giornata di Serie A sarà inoltre possibile effettuare ILLIMITATE operazioni di mercato.

Le modifiche della formazione

Prima di ogni giornata, nel lasso di tempo che intercorre tra l’aggiornamento delle quotazioni dei calciatori e fino a 15 minuti prima dell’inizio della prima partita del turno di campionato di Serie A sarà possibile effettuare, tramite il software presente sul sito https://www.fantacup.it(raggiungibile anche da relativa app di gioco), operazioni di mercato sulla propria rosa e sostituzioni all’interno della squadra titolare. Il partecipante potrà, a sua discrezione, modificare la sua formazione variando il modulo di gioco e scegliendo gli 11 calciatori che scenderanno in campo oltre ai 12 della panchina scegliendoli tra i calciatori disponibili nella sua rosa. Il partecipante ha anche la facoltà di non modificare nulla. In tal caso il sistema provvederà a confermare l’ultima formazione schierata, se ne esiste una.

Durante la stagione è possibile, per il partecipante, provvedere a modificare la propria squadra operando sul mercato al fine di sostituire alcuni calciatori con altri.

Il valore dei propri calciatori può mutare durante il campionato in funzione delle relative prestazioni e condizioni fisiche. Pertanto, anche il valore della propria squadra può variare nel tempo.

Il software che gestisce le operazioni di mercato considererà valide ai fini del gioco solo le operazioni che rispettano gli stessi vincoli seguiti per la creazione della squadra tenendo ben presente che non è possibile andare in passivo, ad ogni cessione deve corrispondere un acquisto che rispetti i vincoli del punto 8.2 comma a.

Non ci sono limiti al numero di operazioni per le sostituzioni (ovvero modifiche alla formazione che scenderà in campo con giocatori attinti dalla propria rosa); per le compravendite operazioni illimitate fino a 5 minuti prima dell’inizio della quarta giornata. Dal turno di campionato successivo saranno invece disponibili nr. 2 cambi per ogni turno di gioco nel lasso di tempo che intercorre tra l’aggiornamento delle quotazioni dei calciatori e fino a 15 minuti prima dell’inizio della prima partita del successivo turno di campionato di Serie A. Nella sola settimana successiva alla chiusura del calciomercato invernale che culminerà col turno di Serie A calendarizzato tra venerdì 7 e lunedì 10 Febbraio 2025, saranno disponibili nr.7 cambi invece dei canonici 2.

Nel caso speciale di calciatori che dovessero lasciare ufficialmente la serie A perché trasferiti in categorie inferiori, perché ceduti all’estero o ritirati dal gioco, le operazioni di mercato relative alla loro cessione ed all’acquisto di un nuovo calciatore non concorreranno al limite cambi settimanali appena specificato. Tale condizione è subordinata al fatto che i suddetti giocatori non siano più presenti nelle liste di gioco di FANTA CUP.

Punteggi, voti e pagelle

Dopo ogni giornata di Campionato, ai giocatori della serie A viene assegnato un punteggio numerico a cura della redazione del portale specializzato Fantacalcio.it (c.d.pagelle). La medesima redazione rappresenterà la fonte unica ed insindacabile di tutti i dati utili ai fini del gioco. E’ bene specificare che, per i soli casi relativi ad assegnazioni dubbie di reti/autoreti, Fantacalcio.it si adegua alle decisioni ufficiali in materia di Lega Serie A.

I voti/pagelle di tutti i calciatori di serie A che, di turno in turno, scenderanno in campo saranno disponibili, oltre che sul portale www.fantacalcio.it, alla url https://www.fantacup.it e nella relativa app di gioco.

Ogni squadra iscritta a FANTACUP realizza un punteggio pari alla somma dei punteggi dei calciatori schierati.

A formare il punteggio della squadra concorrono i soli titolari che hanno ottenuto un punteggio valido ed eventualmente i calciatori presenti in panchina che, qualora uno o più titolari non abbiano ricevuto un punteggio, abbiano sostituito gli stessi (sono ammesse massimo cinque sostituzioni).

Il software che gestisce il gioco, nel calcolare i punteggi delle squadre partecipanti, provvederà anche a fare le opportune sostituzioni attingendo dalla panchina un massimo di cinque calciatori qualora uno o più titolari non abbiano ricevuto punteggio.

Il sistema procederà nell’ordine stabilito dal partecipante al momento dello schieramento della formazione. Verrà prima eseguito un tentativo di sostituire i giocatori assenti con altri appartenenti allo stesso ruolo. Nel caso ciò non bastasse, il sistema potrà attingere a calciatori di altri ruoli purché il modulo di gioco risultante appartenga ai moduli consentiti.

A mero titolo di esempio se in una formazione che viene schierata con il modulo 4-3-3, non ricevesse punteggio un attaccante titolare e la squadra non avesse attaccanti in panchina in grado di subentrare, il software potrà sostituire l’attaccante con un centrocampista (4-4-2) o con un difensore (5-3-2). Le sostituzioni avvengono comunque secondo l’ordine di schieramento scelto dal partecipante al momento dell’inserimento della formazione. Nel caso in cui né il titolare, né le possibili riserve ricevano un punteggio valido, la squadra giocherà in inferiorità numerica.

Ai fini del calcolo, il punteggio che ottiene ogni calciatore è pari al suo voto/pagella sommato a eventuali bonus/malus (vedere successivo punto 10.2).

Bonus e malus

Ai punteggi sopra citati possono sommarsi dei bonus e sottrarsi dei malus:

bonus calciatore:

+ 3 punti per ogni gol segnato,

+ 1 punto se il ruolo del calciatore è quello di portiere e lo stesso non subisce reti in quel match (“clean sheet”)

+ 3 punti per ogni rigore parato,

+ 1 punto per ogni rigore guadagnato,

+ 1 punto per ogni tipologia di assist

Gli “assist” vengono attribuiti a discrezione della redazione di Fantacalcio.it sulla base del seguente regolamento https://www.fantacalcio.it/regolamenti/assist

I relativi dati di gioco saranno consultabili alla url https://www.fantacup.it oltre che nella relativa app di gioco

Malus calciatore:

-0,5 punto per un’ammonizione,

-1 punto per una espulsione,

-1 punto per ogni gol subito dal portiere,

-1 punto per ogni rigore procurato (autore del fallo di gioco),

-2 punti per ogni autogol,

-3 punti per ogni rigore sbagliato;

Sono inoltre previsti degli specifici bonus/malus legati al modulo di gioco con cui si affronta ogni singola partita. Ad essere preso in esame per l’assegnazione del bonus/malus è il modulo risultante dopo le eventuali sostituzioni. A titolo di esempio: se viene schierato un 343 e, a seguito di sostituzioni, si configura un passaggio al 433 (vedere punto 10.1), sarà su quest’ultimo modulo che il sistema ragionerà per l’eventuale assegnazione del relativo bonus/malus.

Bonus/Malus modulo:

+1,5 punti per modulo 541

+1 punto per modulo 451

+ 0,5 punti per modulo 532

– 0,5 punti per modulo 352

-1 punto per modulo 433

-1,5 punti per modulo 343

Il modulo 442 non assegna invece né bonus, né malus.

I casi speciali

Nel caso in cui un calciatore non ricevesse un punteggio perché giudicato “senza voto” o “non giudicato” il sistema procederà alla sostituzione come spiegato al punto 10.1, con le seguenti eccezioni

S.V. CON BONUS/MALUS

Qualora il calciatore che abbia ricevuto “s.v.” (senza voto) avesse maturato diritto ad un qualche bonus (o malus) come da tabella, allo stesso, indipendentemente dal tempo giocato, verrà attribuito un punteggio pari a 6 al quale dovranno essere aggiunti i relativi bonus (e sottratti i relativi malus) che concorrono al calcolo del punteggio finale;

ESPULSO S.V.

Qualora il calciatore che abbia ricevuto “s.v.” fosse stato espulso, allo stesso, indipendentemente dal tempo giocato, verrà attribuito un punteggio pari a 4. Tale punteggio comprende esclusivamente il malus relativo all’espulsione. Eventuali altri bonus/malus sono da aggiungere/sottrarre a questo punteggio e concorrono al calcolo del punteggio finale.

Nel caso, raro ma possibile, che l’espulsione sia avvenuta dopo il fischio finale della partita di riferimento, il calciatore che abbia ricevuto “s.v.” e fosse stato espulso rimarrà “s.v.”

S.V. CON SOLA AMMONIZIONE

Qualora il calciatore che abbia ricevuto “s.v.” non abbia nessun bonus/malus, ad eccezione di quelli per l’ammonizione, esso non verrà conteggiato e sarà come se non fosse mai sceso in campo.

Punteggi in caso di variazioni nel calendario e partite sospese

Capita nel corso di una stagione che alcune partite possano essere soggette ad anticipi o posticipi per esigenze di calendario, ragioni di ordine pubblico o per impedimenti meteo. Tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo. Per incontri che vanno al di fuori di tale range temporale, tutti i calciatori delle squadre relative a tali incontri riceveranno d’ufficio un voto pari a 6. Tale voto viene concesso a tutti i calciatori, infortunati e squalificati compresi.

Qualora una partita venga sospesa e non ripresa entro l’inizio del turno successivo, tutti i calciatori delle squadre relative all’incontro sospeso riceveranno d’ufficio un voto pari a 6. Tale voto viene concesso a tutti i calciatori, che siano portieri o di movimento, infortunati e squalificati compresi.

