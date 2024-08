Pasalic e Colombo dal dischetto: cosa cambia al Fantacalcio®

La scelta dei rigoristi

Colombo ha calciato il suo secondo rigore in carriera (il primo lo aveva realizzato contro il Lecce lo scorso campionato, quando vestiva la maglia del Monza): la decisione di Zanetti sembra essere definitiva in vista del proseguimento della stagione. Pasalic, chiamato da Gasperini a calciare dagli undici metri contro il Torino, ha fallito il tiro dagli undici metri: cosa succederà ora tra i nerazzurri? Le gerarchie non dovrebbero essere modificate. Pasalic non è il primo rigorista della Dea: si è presentato sul dischetto solo per le assenze di Lookman (il primo rigorista) e Retegui, che ne aveva calciato uno (trasformandolo) con il Lecce. Le gerarchie non dovrebbero essere modificate.

