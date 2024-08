Consigli Fantacalcio®, le 5 coppie gol più prolifiche dopo due giornate

Tra sorprese e qualche delusione la nuova Serie A è ripartita anche all'insegna delle coppie da gol . Dal Parma al Verona, non mancano colpi di scena per quanto riguarda i calciatori più prolifici in questo avvio di campionato: vediamo insieme il duo d'attacco con l'impatto migliore che può rivelarsi decisivo al Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Le 5 coppie gol più prolifiche

Retegui e Brescianini dell'Atalanta sono la coppia gol che meglio ha iniziato il campionato, realizzando nelle prime due giornate cinque reti, tre per l'ex Genoa e due per l'ex Frosinone. Segue con tre gol complessivi il duo dell'Inter Thuram-Calhanoglu (due gol per la punta, che ha fornito anche un assist, e uno per il turco). Lo stesso rendimento dei due nerazzurri l'hanno avuto anche gli attaccanti della Juve Vlahovic e Mbangula (due e un gol, con tre assist del giovane bianconero), quelli del Parma Man e Cancellieri (due e un gol) e le punte del Verona Mosquera e Livramento (due e un gol).

