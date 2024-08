Koné alla Roma e al Fantacalcio®: chi è il talento convocato da Deschamps

Il nuovo acquisto della Roma per il centrocampo si chiama Manu Koné , talento francese di 23 anni che arriva direttamente dal Borussia Mönchengladbach. Il classe 2001 è un prospetto molto interessante, giovane ma già nel giro della nazionale francese. Rischia seriamente di rivelarsi un grande colpo per la Roma, la Serie A e il Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Koné al Fantacalcio®: chi è

Koné partirà per la prima volta con la nazionale maggiore della Francia per le gare di Nations League del 6 e 9 settembre con Italia e Belgio. Deschamps, dopo averlo visto alle Olimpiadi (argento) l'ha convocato. Ha i numeri per diventare un top: centrocampista di 1 metro e 85 centimetri, dinamico e di qualità, regala anche qualche gioia in zona gol (nella passata stagione 2 gol e 2 assist). E' ancora tutto da scoprire ma al Fanta può rivelarsi una piacevole sorpresa.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!