Consigli Fantacalcio®, terza giornata di Serie A: 5 nomi da schierare

Cinque nomi da bonus

In porta Gollini può essere una buona chiamata. Il portiere del Genoa affronta in casa il Verona e può tenere inviolata la porta. In difesa il nome giusto potrebbe essere Bijol dell'Udinese, impegnata in Friuli contro il Como: ogni tanto il centrale sloveno va in gol, chissà che non sia la giornata giusta per schierarlo. A centrocampo stuzzica Colpani con la Fiorentina che da ex contro il Monza potrebbe lasciare il segno. Occhio anche a Orsolini, già a segno in questo avvio di campionato con il Bologna e atteso dalla sfida con l'Empoli. Infine, in attacco merita una chance Krstovic: il Lecce va ancora a caccia di vittorie e gol, contro il Cagliari in casa può sbloccarsi.

