Fantacalcio®, chi è Gigot della Lazio: titolare con Baroni?

Il rinforzo in difesa per la Lazio si chiama Samuel Gigot , centrale roccioso di quasi 31 anni preso dal Marsiglia, dove era finito ai margini. Baroni aspetta di conoscerlo meglio, intanto scopriamo insieme le sue caratteristiche e quanto può risultare decisivo al Fantacalcio® .

Lazio, Gigot sbarca al Fanta

Un metro e ottantesette, Gigot è un difensore abile nei contrasti aerei. Non è rapidissimo, perde qualcosa quando è attaccato in velocità, ma è un saltatore molto pericoloso in area avversaria: con lo Spartak 10 gol in 4 stagioni, all'OM 66 presenze e 5 reti. Lo conoscono in pochi, ma presto potrebbe diventare il titolare della difesa di Baroni e formare con Romagnoli la coppia centrale.

