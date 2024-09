Consigli Fantacalcio®, Nico Gonzalez e Conceiçao ko: come giocherà Thiago Motta

Juve senza Conceiçao e Nico Gonzalez, due nomi che hanno acceso la campagna acquisti bianconera. Per il primo un guaio muscolare (c'è lesione), il secondo invece è andato ko con l'Argentina dopo un colpo al piede. E adesso? Thiago Motta, in vista della gara di campionato con l'Empoli al ritorno dalla pausa, sta già pensando a chi schierare a destra. Idee e duelli, l'attenzione è anche dei fantallenatori per non sbagliare formazione. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!