Consigli Fantacalcio® quarta giornata Serie A: i centrocampisti da mettere

I centrocampisti da schierare

Oltre a Malinovskyi, potrebbe essere arrivato il momento di dare fiducia a Douglas Luiz, probabilmente verso una maglia da titolare in Empoli-Juve. Imprescindibile per l'Inter invece Calhanoglu, battitore di punizioni e rigori, nome da bonus per la gara con il Monza. Altra ottima chiamata può rivelarsi Koné della Roma: non è un centrocampista da tanti bonus, ma può portare voti alti. Infine, Oudin del Lecce: ha la chance di muoversi da trequartista nella sfida contro il Torino.

