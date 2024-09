Fantacalcio®, Saelemaekers ko: da Angelino al caso Zalewski, De Rossi cambia

Il brutto ko di Saelemaekers rovina i piani della Roma e di De Rossi , che contro Juventus e Genoa ha impiegato il belga come titolare. L'ex Milan tornerà non prima di due mesi, dovrà operarsi e poi recuperare a pieno. E allora in casa giallorossa si studiano nuove mosse per capire chi prenderà il suo posto nelle prossime gare, con tanto di novità anche al Fantacalcio® . ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Saelemaekers ko: dal caso Zalewski ad Angelino, tutte le opzioni

Quando Saelemaekers a Genova è uscito dal campo con una caviglia fuori uso, De Rossi ha cambiato così: dentro Hermoso nei tre di difesa e Angelino alzato a sinistra a centrocampo. Questa, in effetti, può essere già un'indicazione per il Fantacalcio®: Hermoso o Hummels potrebbero trovare più spazio e Angelino, listato difensore, potrebbe giocare più avanti con molte più chance di bonus. Un'altra ipotesi è il reintegro di Zalewski: l'esterno giallorosso è attualmente fuori rosa, si allena a parte e non è stato convocato per l'ultima con il Genoa, l'infortunio di Saelemaekers però potrebbe cambiare tutto e ridare spazio al polacco. Se così non fosse, De Rossi sfrutterà molto di più anche El Shaarawy e Celik, gli altri due esterni a disposizione che potranno essere alternati in base alle necessità.

