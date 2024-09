Fantacalcio®, Dia e Castellanos il tandem del gol che fa volare la Lazio

Dopo una stagione con più bassi che alti da 4 gol e 3 assist che gli hanno garantino una fanta media di 6,32, Taty Castellanos è finalmente sbocciato in questo avvio di stagione 2024/2025 facendo schizzare i propri voti. Arrivato in estate, Boulaye Dia sembrava destinato ad essere la riserva dell'argentino e invece Marco Baroni ha avuto la grande intuizione di gettarli in campo insieme, uno dietro l'altro. I due si cercano e si trovano, averli presi entrambi in squadra al Fantacalcio® può rivelarsi una mossa del tutto vincente.

I numeri del tandem Castellanos-Dia

Dopo quattro giornate di campionato, Taty Castellanos si è rilanciato grazie alle sue 3 reti e 1 assist in 4 presenze contro Venezia, Milan e Hellas Verona portando la sua attuale fanta media a 9,00. Il compagno di reparto parte da una posizione poco più arretrata ma che gli consente molto più spazio per manovrare e inserirsi. Quello di ieri contro il Verona è il secondo gol consecutivo in tre presenze per l'attaccante senegalese che ha una fantamedia di 8,67. La disposizione tattica di Marco Baroni è stata un colpo di genio per questi due attaccanti che segnano e si divertono insieme, facendo felici i fantallenatori.

