Fantacalcio®, i portieri consigliati per la quinta giornata di campionato

La quinta giornata di Serie A è alle porte è avrà luogo dopo la prima settimana europea con ben otto italiane impegnate. Tre big match: Juve-Napoli per il ritorno di Conte allo Stadium, Fiorentina-Lazio e il derby Inter-Milan che non ha bisogno di presentazioni. Si potrebbe aggiungere anche Roma-Udinese per lo stato di grazia dei friulani in testa alla classifica e per la voglia di riscatto dei giallorossi dopo l'esonero di De Rossi. Considerando tale numero di partite delicate, scegliere chi schierare in porta al Fantacalcio® potrebbe non essere facile. Ecco, allora, 5 portieri su cui puntare in questa quinta giornata di Serie A.