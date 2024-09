Fantacalcio®, Vicario: "Da McTominay a Zaccagni, vi svelo le mie rose"

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Tutti i giocatori scelti da Vicario

Da Frattesi a Politano, da McTominay a Zaccagni, l'ex numero uno dell'Empoli ha scelto tanti giocatori di valore. A cominciare dalla porta: "Scuffet, Montipò e Suzuki. In un altro Sommer, Di Gennaro e Falcone". Esatto, perché Vicario ha due rose, partecipa a due tornei diversi. In difesa ha puntat su Dorgu, Mazzocchi, Pavard, Gatti e Gosens. A centrocampo dice: "Ho preso McTominay, sarà una grande rivelazione. Ho anche Fabbian che può fare molto bene. Poi Politano e Frattesi, jolly che portano bonus". E in attacco? Non può schierarli tutti, per il sistema Mantra, ma i nomi sono di lusso: Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata, Gudmundsson. Nell'altro fantacalcio, quello Classic, Vicario ha puntato su Lautaro e De Ketelaere.

