Fantacalcio®, quanti ex in questa sesta giornata: i nomi e come gestirli

Tutto è pronto per il sesto turno di questa Serie A . Si parte stasera con l'anticipo Milan-Lecce alle 20:45 e si chiude lunedì con il posticipo Parma-Cagliari, sempre in serale. Nelle dieci partite della giornata, saranno ben 12 i calciatori che scenderanno in campo contro le loro ex squadre e di solito hanno una certa attitudine a punirle con uno o più gol. Ecco i 5 su chi puntare al Fantacalcio® .

Rebic in Milan-Lecce

Ante Rebic è tornato in Italia per vestire la maglia del Lecce dopo aver militato un anno nelle file del Besiktas. Il croato ha giocato in Serie A con Fiorentina, Verona, ma soprattutto Milan con cui ha collezionato 123 presenze e 29 reti. Il numero 3 giallorosso non ha ancora segnato in stagione. Allora, quale occasione migliore per trovare la prima gioia personale se non contro la squadra che lo ha consacrato? Questa sera può far male al Milan.

Orsolini e Freuler in Bologna-Atalanta

Segue Riccardo Orsolini che sarà impegnato in Bologna-Atalanta. Sono appena 10 le sue partite in maglia Dea, nel 2017, prima di passare alla compagine emiliana. Non c'è il cosiddetto dentino avvelenato, ma sicuramente voglia di riscatto in una stagione per ora sottotono da parte dell'attaccante (un gol su rigore alla prima giornata). Orsolini da schierare. Il terzo nome è quello di Remo Freuler, che farà compagnia al precedente nella stessa partita e che ha giocato con i bergamaschi per quasi 6 stagioni. Dopo l'assist contro il Monza, lo svizzero è in cerca di continuità e il calcio di Italiano, fatto di palleggio e inserimenti, lo esalta.

Cambiaso e De Winter Genoa-Juve

Anche Andrea Cambiaso si troverà di fronte chi lo ha fatto diventare grande in Genoa-Juventus. Il 27 bianconero originario di Genova ha vestito la maglia dei grifoni un solo anno, ma producendo ottime prestazioni. La Juve sarà costretta a spingere per trovare il tanto necessario gol e lui deve ancora sbloccarsi in termini di bonus. Cambiaso consigliato. Nello stesso match, sarà presente anche Koni De Winter. Il difensore cresciuto nelle giovanili bianconere, aveva fatto il suo debutto tra i grandi della Juve in Champions League nel 2021-22. La sua crescita è stata, da lì, esponenziale fino a diventare un punto fermo per Gilardino al Genoa. Il gol contro la Roma lo ha sbloccato anche in zona bonus.

Altri ex da non schierare

Concludono questa giornata degli ex: Perin, Izzo, Parisi, Miretti, Verdi, Petagna e Lapadula. Questi non dovrebbero giocare titolari nella sesta giornata e non vengono da periodi positivi. In casi estremi, Miretti può essere l'unica scommessa tra questi per la voglia di riscatto dopo l'errore dal dischetto nel derby di Coppa Italia.

