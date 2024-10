Fantacalcio®, Man, Kvara e tante sorprese: la Top 11 per fantamedia

La sesta giornata di Serie A si è conclusa con un Parma-Cagliari dal finale al cardiopalma e tanti gol. Ora, spazio alle coppe europee con Milan, Inter, Juventus, Bologna, Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina impegnate tra Champions, Europa e Conference League. Il campionato ripartirà venerdì con l'anticipo Napoli-Como alle 18:30. Fino a questo momento, tanti calciatori hanno brillato nel campionato italiano regalandoci grandi emozioni, anche al Fantacalcio® . Ecco allora la miglior formazione , con modulo 3-4-3 , per fantamedia dei calciatori che hanno preso voto in tutte le sei giornate di Serie A .

Top 11 fantamedia: porta e difesa

Tra coloro che hanno sempre preso voto nelle prime sei di campionato, il portiere con la fantamedia più alta è Denis Vasquez dell'Empoli con un eccellente 6,08. Il colombiano sta vivendo una stagione finora da incorniciare grazie alle sue parate e alle sue reti inviolate (4). Davanti, difesa a tre composta, innanzitutto, da Theo Hernandez con una fantamedia di 7,58 (2 gol e 1 assist). Il terzino del Milan non è una novità al Fantacalcio®, tanto è che con la sua ultima rete contro il Lecce ha raggiunto Paolo Maldini come difensore bomber della storia rossonera. Segue Giovanni Di Lorenzo con una fantamedia 7,17 (2 gol). Il capitano del Napoli viene schierato per lo più "braccetto", ma le sovrapposizioni che mister Conte gli chiede lo esaltano. Infine, Matteo Darmian con 6,92 di fantamedia (1 gol e 1 assist). Il 36 dell'Inter è ormai una certezza nello scacchiere di Simone Inzaghi e un maestro degli inserimenti offensivi.

Top 11 fantamedia: centrocampo

Dopo il reparto arretrato, spazio ai quattro centrocampisti sempre presenti in queste sei giornate. Il primo della lista è, sicuramente, Christian Pulisic con una fantamedia di 9.00 (4 gol e 2 assist). L'americano è decisamente l'uomo più "on fire" del Milan, nulla da aggiungere per un avvio di stagione da stropicciarsi gli occhi. Per i più preparati all'asta, Dennis Man è la rivelazione del campionato con una fantamedia di 8,42 (3 gol e 1 assist). Il suo Parma sta faticando, ma l'esterno romeno vuole continuare a stupire. I suoi fantallenatori più fedeli diranno che è scontato, ma Darko Lazovic si sta confermando anche quest'anno tra i migliori centrocampisti per continuità. L'esterno del Verona ha una fantamedia di 7,33 (1 gol e 3 assist). Il centrocampo lo conclude Emmanuel Gyasi con una fantamedia di 7,33 (2 gol). Se l'Empoli sta volando in campionato è anche merito del suo numero 11.

Top 11 fantamedia: attacco

Rullo di tamburi per il miglior attaccante del campionato per fantamedia sempre a voto finora: Marcus Thuram. Il numero 9 dell'Inter ha una fantamedia di 8,67 (4 gol e assist), frutto di una partenza davvero sprint. Medaglia d'argento per Kvicha Kvaratskhelia con una fantamedia di 8,42 (3 gol e 2 Assist). Dopo l'addio di Osimhen, il georgiano è diventato ancor di più leader tecnico del Napoli e Conte stravede per lui. Il gradino più basso del podio è occupato, invece, da Dusan Vlahovic con una fantamedia di 8,25 (4 gol). Il serbo, nonostante la difficoltà della Juventus di andare in rete nell'ultimo periodo, conserva sempre il suo fiuto del gol: la doppietta al Genoa gli ha fatto acquistare molti punti.

