Fantacalcio®, la top difesa per mediavoto: Mancini e tanto Empoli

Il Fantacalcio® premia non solo i gol e gli assist, ma anche la costanza delle prestazioni. Tra i protagonisti assoluti di questo avvio di campionato ci sono alcuni giocatori che, grazie alle loro ottime medie voto, stanno facendo la differenza per i fantallenatori (anche in ottica modificatore). Dopo sette giornate di Serie A, ecco il miglior portiere e i migliori quattro difensori per mediavoto che hanno partecipato a tutte le partite finora.