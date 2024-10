Fantacalcio®, i dubbi di formazione per l'ottava giornata: da Gollini a Dybala

Sabato riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali. L'ottava giornata di campionato inizierà con Como-Parma alle 15 e si chiuderà con Verona-Monza nel posticipo di lunedì alle 20:45. Tanti gli infortunati durante questo ultimo periodo, ma gli allenatori possono sorridere con le cosiddette "seconde linee". Ecco chi gioca e chi no in questo ottavo turno di campionato e come gestirli al Fantacalcio®.