Fantacalcio®, Cambiaso: "Ho preso me stesso e due compagni di squadra"

Nel corso dell'i ntervista esclusiva concessa a Giorgio Marota , in edicola e online per gli abbonati de Il Corriere dello Sport, Andrea Cambiaso ha parlato davvero di tutto. Non solo della Juve, dell'imminente sfida con la Lazio e della Nazionale, ma anche di una sua grande passione: il Fantacalcio.

Cambiaso: "Mi sono rovinato per prendere Vlahovic"

Mentre gli iscritti al nostro Fantacalcio® si preparano a schierare la formazione in visat dell'ottava giornata di Serie A, il cursore di fascia bianconero ha spiegato: "Quest’anno mi sono rovinato per prendere Vlahovic. Farà almeno 20 gol, me lo sento. Lo voglio aiutare. Poi ho speso il 10% del budget per prendere me stesso. Il resto l’ho investito su Dusan e su Di Gregorio, perché fin dai primi allenamenti con Thiago ho capito che avremmo subito pochissimo".