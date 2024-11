Fantacalcio®, come può cambiare la Roma con Ranieri: Hummels scalpita

Avvio di stagione turbolento in casa Roma con gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric . Dopo il 4-3-3 dell'ex capitano e il 3-4-2-1 del croato, i giallorossi sono pronti al terzo cambio di modulo in stagione con il ritorno di Claudio Ranieri in panchina. Tuttavia, il tecnico romano ha utilizzato anche il 3-5-2 e il 4-2-3-1 nel corso della carriera e potrebbe continuare sulla linea della difesa a 3. Ecco allora un po' di chiarezza su come giocherebbe la Roma e su come gestire i suoi giocatori al Fantacalcio® .

La Roma di Claudio Ranieri

Svilar dovrebbe essere sempre il favorito per la porta, salvo sorprese, anche con un ritorno di Ranieri. Considerando il 3-5-2, in difesa spazio a N'Dicka, Mancini e Hummels. Il tedesco dovrebbe, infatti, trovare più spazio con un allenatore che ha sempre avuto buon occhio per i giocatori esperti. A centrocampo, i cosiddetti "quinti" sarebbero Celik e Angelino, il quale tornerebbe più funzionale con la manovra offensiva. In mezzo scalpitano Cristante, già allenato da Ranieri, poi Koné e Pellegrini che arretrerebbe rispetto al recente passato, ma occhio al romano e romanista Pisilli. Anche Le Fée resterebbe nelle rotazioni. In attacco, Sir Claudio si affiderebbe alle certezze rispolverando un Dybala poco visto finora in coppia con Dovbyk. Difficile l'impiego del tipico 4-4-2 del tecnico romano per le caratteristiche della rosa e giocatori come El Sharaawy e Saelemaekers potrebbero godere di meno spazio se non dovessero riuscire ad adattarsi. Discorso simile per Soulé che si giocherebbe il posto con Dybala, o anche con Celik come esterno a tutta fascia. Nonostante ciò, tempo fa lo stesso Ranieri spese parole al miele per l'ex Frosinone.

