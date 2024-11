Fantacup: iscriviti alla lega di Chiamarsi Bomber e sfida Moscardelli

Ormai tutti gli sportivi hanno imparato a conoscerlo: FANTACUP , il nuovo gioco del Fantacalcio ® ufficiale di Corriere dello Sport e Tuttosport, sta riscuotendo un successo incredibile. Costruire la propria rosa è facile, cosi come sfidare gli altri fantallenatori per vincere premi fantastici. Insomma, un format grazie al quale emozioni ed adrenalina di certo non mancano.

Collaborazione vincente: nasce la lega Chiamarsi Bomber

Ma, da oggi, c’è una novità ancora più succosa: Corriere dello Sport, Tuttosport e FANTACUP hanno infatti stretto una prestigiosa collaborazione con Chiamarsi Bomber, la prima e più conosciuta community di appassionati di calcio in Italia la cui vision, da sempre, è quella ridurre la distanza tra tifosi, calciatori e club. Grazie a questa partnership è nata una lega privata "Chiamarsi Bomber": iscriviti subito, sfida la community numero 1 in Italia e vinci fantastici premi

PARTECIPA ALLA CLASSIFICA CHIAMARSI BOMBER QUI

Tutte le info sull'appuntamento di Milano

A tal proposito il 22, 23 e 24 novembre ci saraà un appuntamento davvero da non perdere: in occasione dell’edizione 2024 di Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento in Italia dedicato al gaming, che dal 2011 ospita ogni anno migliaia di visitatori pronti a scoprire le ultime novità del settore, FANTACUP e Chiamarsi Bomber avranno uno stand condiviso all’interno della manifestazione (che si svolgerà nel complesso di Milano Rho Fiere), dove tutti gli utenti potranno innanzitutto iscriversi al FANTACUP per partecipare alla classifica di Chiamarsi Bomber, ed anche concorrere sia contro la squadra di Chiamarsi Bomber, sia sfidando il campione Davide Moscardelli. Questo consentira? a tutti di partecipare anche alle classifiche generali di FANTACUP, che mettono in palio fantastici premi tra cui uno Scooter Honda SK 125, 900€ in buoni Amazon ad ogni giornata, una PlayStation 5 e i mitici Fantic TX2, monopattini elettrici per la mobilita? del presente e del futuro. Va poi sempre ricordato che le classifiche FANTACUP premiano i giocatori tutto l’anno. A cominciare dalla sfida all’interno dell’attesa Christmas Cup (dalla 14° alla 20° giornata di campionato), proseguendo poi con la Cross the Market (dalla 21° alla 24° giornata), la Challenge di Primavera (dalla 25° alla 31° giornata) e la grande Rush Finale Cup (dalla 35° alla 38° giornata). La classifica “Chiamarsi Bomber” partira? dunque, per tutti gli iscritti da zero, dalla 14a giornata di Serie A. Un’opportunita? davvero da non lasciarsi sfuggire, perche? in questo modo tutti hanno la reale possibilità di vincere.

La sfida al campione

Come detto, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics, il fantasmagorico ecosistema di contenuti che entusiasma sempre più fan di tutte le età, vi sarà anche la possibilità di incontrare (e sfidare) il campione Davide Moscardelli. Da diversi mesi, l’ex attaccante di Serie A con Chievo e Bologna (tra le tante) e?, infatti, uno dei volti di Chiamarsi Bomber. Sabato 23 novembre (nel pomeriggio) e domenica 24 (la mattina e dopo pranzo), Moscardelli sara? anche lo “Special Guest” dello stand di FANTACUP Chiamarsi Bomber al Milan Games Week & Cartoomics, dove si esibira? con dei trick con il pallone e sfidera? i visitatori. Chi riuscisse a batterlo conquisterebbe un premio eccezionale: un abbonamento a FANTACUP completamente gratuito. L’intesa (vincente) fra FANTACUP e Chiamarsi Bomber, insomma, non finisce mai di stupire. Buon divertimento a tutti!

PARTECIPA ALLA CLASSIFICA CHIAMARSI BOMBER QUI