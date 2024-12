Fantacalcio®, occhio ai diffidati nella 15ª giornata: da De Roon a Castellanos

La quindicesima giornata di Serie A Enilive 24/25 è alle porte: al via il 6 dicembre con Inter-Parma alle 18:30 e si chiude il lunedì successivo con Monza-Udinese alle 20:45. Ben 20 giocatori sparsi in 13 squadre hanno rimediato in questo avvio di stagione esattamente 4 cartellini gialli a testa, entrando di fatto in diffida. Ecco chi, se ammonito nel prossimo weekend di campionato, salterebbe la sedicesima giornata non potendo essere schierati al Fantacalcio®.