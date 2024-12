Fantacalcio®, Lazio-Inter senza Castellanos e non solo: le possibili scelte di Baroni

Dopo aver battuto due volte il Napoli in una settimana con numerosi cambi di formazione, la Lazio di Baroni si è dimostrata una squadra con una rosa ben costruita e con rotazioni ben precise. Tuttavia, dalla sfida al 'Maradona' i biancocelesti sono usciti con qualche problemino fisico e il quinto cartellino giallo in stagione rimediato da Taty Castellanos , che quindi va verso la squalifica nel prossimo turno . Ecco allora un po' di chiarezza sulle prossime scelte del tecnico dei capitolini per capire su chi puntare o no al Fantacalcio® .

Da Gigot a Dia: ecco chi gioca contro l'Inter

Nella pesantissima vittoria in casa del Napoli, grazie alla rete di Isaksen, la Lazio ha perso per infortunio Romagnoli per una botta al ginocchio in uno scontro di gioco e Castellanos a causa del quinto giallo in campionato. Al posto del difensore, qualora non recuperasse, sarà ballottaggio tra Patric e Gigot con lo spagnolo favorito. Discorso più complesso per l'attaccante. Noslin sta vivendo un grande momento e Baroni è pronto a dargli ancora fiducia, ma contro l'Inter e dopo le fatiche in Europa League di giovedì, potrebbe optare per una scelta più conservativa con il rientrante Vecino. Questa scelta, che porterebbe la Lazio a giocare con il 4-3-3 e con una sola punta di ruolo (Dia), appare in questo momento la più accreditata per la difficoltà del match.

