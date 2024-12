Fantacalcio®, mediani da gol: De Roon e gli altri bomber insospettabili

Non tutti i giocatori 'difensivi' sanno solo difendere o costruire l'azione, anche se in molti al Fantacalcio® sottovalutano le loro doti d'attacco. Naturalmente, alla fine del campionato sono sempre gli attaccanti a segnare più gol, ma sapere quali sono i mediani più prolifici può aiutare nella caccia di qualche bonus poco scontato. Di seguito, la lista di quelli che hanno segnato di più in questa prima parte di Serie A.