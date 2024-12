Fantacalcio®, chi è in stato di grazia: c'è Hummels, non mancano le sorprese

Il bilancio delle ultime partite di queste Serie A evidenzia come alcuni giocatori stiano avendo un rendimento straordinario per continuità di bonus e/o voti pienamente sopra la sufficienza. Lasciare fuori tali calciatori al Fantacalcio® sarebbe un errore anche nella prossima giornata che inizierà venerdì 13 dicembre dopo le coppe europee. Ecco chi sono i più 'on fire' del momento ruolo per ruolo.