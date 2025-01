Fantacalcio®, chi salta la 21ª giornata per squalifica: tutti i nomi

Dopo i recuperi infrasettimanali, la 21ª giornata di Serie A avrà inizio venerdì 17 gennaio con Roma-Genoa alle 20:45 e si concluderà lunedì 20 con Como-Udinese alla stessa ora. Nel prossimo turno di campionato non potranno scendere in campo, quindi out al Fantacalcio®, alcuni calciatori per squalifica a causa di espulsione diretta o somma di ammonizioni nella giornata precedente. Ecco la lista degli squalificati.

Gli squalificati della 21ª giornata

Tchaouna (Lazio): espulso per doppia ammonizione nell'ultimo turno, salta una giornata

(Lazio): espulso per doppia ammonizione nell'ultimo turno, salta una giornata Walukiewicz (Torino): quinta ammonizione, salta una giornata

(Torino): quinta ammonizione, salta una giornata Linetty (Torino): quinta ammonizione, salta una giornata

(Torino): quinta ammonizione, salta una giornata Pedro Pereira (Monza): quinta ammonizione, salta una giornata

(Monza): quinta ammonizione, salta una giornata Zampano (Venezia): quinta ammonizione, salta una giornata

(Venezia): quinta ammonizione, salta una giornata Lucumì (Bologna): quinta ammonizione, salta una giornata. Sconterà la squalifica nel recupero della 19ª contro l'Inter in programma mercoledì 15 gennaio.

