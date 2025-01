Rensch alla Roma porta bonus al Fantacalcio®: perché puntarci

Dopo l'accordo con l'entourage di Devyne Rensch , la Roma ha trovato quello con l'Ajax e il calciatore è in arrivo nella Capitale . Il terzino olandese è il primo rinforzo del mercato invernale dei giallorossi e, dopo visite e ufficialità, si candiderà per una maglia da titolare sulla corsia di destra finora occupata da Saelemaekers o Celik . Ecco le sue caratteristiche e come può essere utile al Fantacalcio® .

Devyne Rensch: ecco il nuovo terzino della Roma

Nonostante in carriera abbia ricoperto anche il ruolo di difensore centrale, il classe 2003 è un terzino destro che può agire anche come esterno in un centrocampo a cinque grazie alla sua velocità e capacità di inserimento. Nelle cinque stagioni all'Ajax, dopo la trafila nelle giovanili, ha collezionato 154 presenze, 10 reti e 12 assist giocando come terzino basso nella difesa a quattro. Dunque, il nuovo acquisto della Roma può essere un'ottima scommessa come difensore da bonus, soprattutto se si considera che con Ranieri giocherebbe esterno di centrocampo. Tuttavia il tallone d'Achille potrebbe essere la fase difensiva, come spiegato anche dall'ex allenatore dell'Ajax Aad de Mos in una recente intervista.

