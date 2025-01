Fantacalcio®, squalificati e diffidati 23ª giornata: da Adli a Isaksen

Finita l'ultima settimana di fase campionato per le competizioni Uefa, si apriranno le porte per la 23ª giornata di Serie A 24/25. Sarà Parma-Lecce di venerdì 31 gennaio alle 20:45 il primo incontro di questo weekend di calcio italiano. Per fare chiarezza su chi puntare al Fantacalcio®, ecco la lista completa di squalificati e diffidati per la prossima giornata.