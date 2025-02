Fantacalcio®, consigliati e sconsigliati 25ª giornata: ok Zaccagni, no a Mazzocchi

La Serie A scende in campo in un venerdì di San Valentino con la 25 giornata. Ad aprire le danze sarà Bologna-Torino in programma il 14 febbraio alle 20:45 e a chiuderle toccherà alla sfida tra Genoa e Lecce il lunedì successivo sempre in serale. Riflettori puntati sui due big match Napoli-Lazio e Juventus-Inter che possono essere decisivi per lo scudetto e per la corsa alla qualificazione in Champions League. Oltre a questi, tante partite interessanti ed è opportuno capire su chi puntare, e su chi no, al Fantacalcio®. Ecco i consigliati e gli sconsigliati per la 25a giornata.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!