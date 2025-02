Fantacalcio®, come cambia il Parma con Chivu: possibile rilancio per Man?

Il Parma ha annunciato Christian Chivu nuovo allenatore dopo l'esonero di Pecchia. L'ex tecnico della Primavera dell' Inter è noto per il suo 4-3-3 con un '9' puro al posto di una punta di movimento e per la capacità nel valorizzare i giovani talenti. Ecco allora come cambia il Parma con lui e su chi poter puntare, o meno, al Fantacalcio®.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Chivu al Parma, come cambia la squadra

Christian Chivu dovrebbe confermare il proprio 4-3-3 anche al Parma, dopo gli ottimi risultati con la Primavera dell'Inter e considerando le caratteristiche dell'attuale squadra rossoblù. Davanti a Suzuki, vanno verso la conferma Del Prato, Vogliacco e Leoni, mentre Valeri potrebbe lasciare il posto a Balogh per garantire maggiore solidità difensiva. Sohm, Keita e Bernabe sono fuori discussione per una questione di 'linea verde'. L'infortunato Hernani dovrebbe tornare a breve anche se le sue chances per una maglia da titolare restano poche. Nella precedente esperienza, Chivu ha sempre preferito un attaccante di ruolo, uno alla Bonny, piuttosto che un Cancellieri per intenderci. Le ali a piede invertito sono una prerogativa del tecnico, quindi due tra Mihaila, Ondrejka e Man sono in lizza per una maglia da titolari. Il secondo in particolare potrebbe rilanciarsi insieme al tecnico connazionale dopo un periodo di appannamento.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!