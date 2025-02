Fantacalcio®, tegola Castellanos per la Lazio: ecco su chi punterà Baroni in attacco

In seguito alla lesione di medio grado all'adduttore rimediata nel match contro il Napoli, la Lazio dovrà fare a meno di Castellanos per le prossime partite, almeno 4 di campionato prima della sosta di marzo. Ora Baroni dovrà scegliere un degno sostituto su cui puntare per l'attacco biancoceleste e i papabili sono al momento Pedro, Dia e Noslin . Uno di questi in particolare è in vantaggio e può rivelarsi un affare al Fantacalcio® .

Castellanos out: chi al suo posto

In assenza di uno o più titolari, Marco Baroni ha sempre dimostrato di avere una certa padronanza nelle rotazioni. Dunque, il tecnico toscano non ha utilizzato sempre lo stesso giocatore al posto di un altro, ma ha tenuto conto di tanti fattori. Senza il 'Taty', la Lazio si è schierata in qualche occasione con Dia centravanti, come in Europa League contro la Dynamo Kyev. Tuttavia, la scelta finora più presa in considerazione è stata quella di Noslin, come contro il Napoli in Coppa Italia, nella trasferta di Firenze o spesso a partita in corso. Difficile possa giocare Pedro in quella zona, complice il baricentro basso e la sua importanza sulla trequarti, anche se Baroni ci sta pensando.

