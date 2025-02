Fantacalcio®, Sommer out e Martinez verso l'esordio: tutti i suoi numeri

Brutte notizie per il mondo Inter, il club ha comunicato che Yann Sommer si è infortunato ad un pollice e dovrebbe star fuori circa un mese. Lo svizzero aveva finora giocato tutte le partite di Serie A stagionali, incassando 18 reti e completando 11 clean sheet. Ora dovrebbe toccare a Josep Martinez difendere la porta nerazzurra, che farebbe così il suo esordio in questa Serie A 2024-25 e anche al Fantacalcio®. Ecco i numeri dello spagnolo nella passata stagione in maglia Genoa.