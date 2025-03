Sanchez, nuovo infortunio per l'attaccante dell'Udinese: cosa è successo

Alexis Sanchez ancora ko. El Niño Maravilla nuovamente ai box per un infortunio muscolare, che lo costringerà a saltare sicuramente il prossimo impegno con l'Inter di Simone Inzaghi, in programma domenica a San Siro alle ore 18. Problema al polpaccio per lui. Continua il calvario dell'ex esterno offensivo di Arsenal e Barcellona, che non è nemmeno sceso in campo con il Cile contro Paraguay ed Ecuador, in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2026.