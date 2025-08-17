Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Chukwueze nel mirino del Siviglia: può lasciare il Milan e il Fantacalcio®

Secondo Marca, se il Manchester United non libera Antony gli andalusi potrebbero virare sull'esterno nigeriano dei rossoneri
Chukwueze nel mirino del Siviglia: può lasciare il Milan e il Fantacalcio®© AC Milan via Getty Images
1 min
Il Betis sogna il ritorno di Antony ma davanti alle difficoltà sorte col Manchester United valuta altre alternative. Riportare il brasiliano a Siviglia, infatti, si sta rivelando più complicato del previsto a causa degli alti costi che comporterebbe l'operazione. Ecco perché secondo il quotidiano spagnolo "Marca", gli andalusi starebbero pensando all'ex Villarreal Samu Chukwueze, in uscita dal Milan. Da quando il nigeriano è in Serie A (2023) ha sommato in campionato 50 presenze, 4 gol e 5 assist. Vedremo se lascerà il nostro calcio e quindi anche il Fantacalcio®. ISCRIVITI E GIOCA!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup