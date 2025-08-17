Chukwueze nel mirino del Siviglia: può lasciare il Milan e il Fantacalcio®

© AC Milan via Getty Images
Il Betis sogna il ritorno di Antony ma davanti alle difficoltà sorte col Manchester United valuta altre alternative. Riportare il brasiliano a Siviglia, infatti, si sta rivelando più complicato del previsto a causa degli alti costi che comporterebbe l'operazione. Ecco perché secondo il quotidiano spagnolo "Marca", gli andalusi starebbero pensando all'ex Villarreal Samu Chukwueze, in uscita dal Milan. Da quando il nigeriano è in Serie A (2023) ha sommato in campionato 50 presenze, 4 gol e 5 assist. Vedremo se lascerà il nostro calcio e quindi anche il Fantacalcio®.