Hojlund al Fantacalcio® è sinonimo di gol: i numeri in carriera

I giocatori di Fantacup già sono pronti a dare battaglia per Rasmus Hojlund , ormai prossimo a tornare in Italia dopo due stagioni al Manchester United. Inseguito a lungo dal Milan durante tutto il mercato estivo, il 22enne attaccante danese è vicino all'accordo con il Napoli . Le sue qualità fanno gola ad Antonio Conte , ma anche ai fantallenatori di tutta italia: attaccante forte, ma con margini di miglioramento chiari, Hojlund in Premier League ha segnato 14 gol in 62 partite , servendo anche 3 assist. ISCRIVITI E GIOCA!

I numeri di Hojlund in Serie A

In Serie A, con la maglia dell'Atalanta, Hojlund ha già realizzato 9 gol e messo la firma su 4 assist nel 2022-23, nella sua unica stagione in Italia, a cavallo del compimento dei 20 anni di età. Interessanti anche i suoi numeri con la nazionale danese: dal debutto nel 2022 ha raccolto 26 presenze e 8 gol. Giocatore possente e veloce, sarà sicuramente conteso nelle aste dei prossimi giorni. Punterete su di lui? Ecco il link per potersi iscrivere e giocare a Fantacup.