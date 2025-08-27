Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Hojlund al Fantacalcio® è sinonimo di gol: i numeri in carriera

L'attaccante danese, sempre più vicino al Napoli, sarà molto conteso anche tra i fantallenatori
2 min

I giocatori di Fantacup già sono pronti a dare battaglia per Rasmus Hojlund, ormai prossimo a tornare in Italia dopo due stagioni al Manchester United. Inseguito a lungo dal Milan durante tutto il mercato estivo, il 22enne attaccante danese è vicino all'accordo con il Napoli. Le sue qualità fanno gola ad Antonio Conte, ma anche ai fantallenatori di tutta italia: attaccante forte, ma con margini di miglioramento chiari, Hojlund in Premier League ha segnato 14 gol in 62 partite, servendo anche 3 assist. ISCRIVITI E GIOCA!

I numeri di Hojlund in Serie A

In Serie A, con la maglia dell'Atalanta, Hojlund ha già realizzato 9 gol e messo la firma su 4 assist nel 2022-23, nella sua unica stagione in Italia, a cavallo del compimento dei 20 anni di età. Interessanti anche i suoi numeri con la nazionale danese: dal debutto nel 2022 ha raccolto 26 presenze e 8 gol. Giocatore possente e veloce, sarà sicuramente conteso nelle aste dei prossimi giorni. Punterete su di lui? Ecco il link per potersi iscrivere e giocare a Fantacup.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup

Da non perdere

Il calciomercato in diretta: trattative e affariNapoli-Hojlund, il nodo è il riscatto