Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

FANTACUP: sei ancora in tempo per iscriverti! Tutto quello che devi sapere per giocare

Il Fanta del Corriere dello Sport-STADIO sta per tornare, scopri le regole, i premi e tutte le classifiche!
FANTACUP: sei ancora in tempo per iscriverti! Tutto quello che devi sapere per giocare
3 min

FANTACUP è il gioco del Fanta ufficiale di Corriere dello Sport-STADIO ed è tornato con la seconda stagione. Anche se il campionato è già iniziato sei ancora tempo per iscriverti e partecipare al concorsone, fino a 15 minuti prima della 5ª giornata di campionato, quando inizierà ufficialmente la sfida per la vetta della classifica generale. In palio c'è una Mazda CX-30 e-Skyactiv X Takumi e altri fantastici premi riportati nell'articolo. ISCRIVITI CLICCANDO QUI!

Come funziona

È un gioco semplice, tutti contro tutti, utilizzabile sia dal sito web che dalle app Fantacup che trovate sugli store Apple e Google e che potete scaricare gratuitamente.
Ogni fantallenatore ha a disposizione 260 crediti per comporre la Rosa di 28 calciatori rispettando i minimi di ruolo: 4 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 4 attaccanti. Le quotazioni, i voti, le probabili formazioni e le statistiche sono quelli ufficiali di Fantacalcio.it, le uniche, affidabili, riconosciute!
CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO!

Quando parte la Classifica Generale?

Il concorsone parte dalla 5ª giornata di campionato e durerà fino alla 38ª ed ultima compresa. Qui i premi sono enormi, una Mazda CX-30 e-Skyactiv X Takumi, 1 viaggio , 1 scooter SYM Symphony 200, iPhone 16, Play Station, abbonamento annuale a DAZN, Smart TV 55", Zaino Invicta e fino al 50° classificato buoni Amazon.

Se rimango indietro ho comunque possibilità di vincere?

Certo! Innanzitutto ci sono le classifiche di giornata, che per ognuna delle giornate di campionato premiano i primi 10 classificati con dei buoni Amazon da 300, 200, 100 e 50 euro.

Poi c'è la nuova classifica di giornata denominata Fantasecchione, che, sempre per ognuna delle giornate di campionato mette in palio ogni settimana uno splendido zaino Invicta Invict-Act Fold. 

Inoltre, durante il corso del campionato da ottobre ad aprile, partiranno ulteriori 5 classifiche dove tutti gli iscritti ripartiranno da zero per ognuna classifica ed avranno le stesse possibilità di vincita. Per tutte queste classifiche abbiamo previsto dei premi da favola: viaggi, monopattini elettrici, scooter, iPhone, Apple Watch, Smart TV 55", abbonamenti annuali DAZN, biliardini professionali e letteralmente una valanga di buoni Amazon!

Iscriversi è semplice?

Si, basta cliccare sul link che trovate qui sotto e seguire la procedura guidata.

ISCRIVITI ADESSO E PROVA A VINCERE!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup

Da non perdere

Hojlund al Fantacalcio® è sinonimo di golFantacalcio®, i numeri del nuovo attaccante dell'Udinese