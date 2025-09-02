Akanji in Serie A, l'Inter ci punta: cosa fare al Fantacalcio®

Fuori Pavard, dentro Akanji, l'Inter nell'ultimo giorno di mercato ha cambiato così la sua difesa. Il primo è andato al Marsiglia, il secondo è arrivato dal Manchester City. Un metro e 88 centimetri, 30 anni, il centrale svizzero - che Chivu utilizzerà come difensore di destra nella linea a tre - porta con sé tanta esperienza internazionale in virtù delle sue 158 presenze con il Borussia Dortmund e delle 136 con il City tra tutte le competizioni. In ottica Fantacalcio, Akanji non è un difensore da bonus: nell'ultima stagione in Premier ha giocato 26 partite e non ha mai segnato un gol o regalato un assist. La stagione precedente invece è riuscito a siglare appena due reti. Però, l'ex City è in grado di dare continuità di prestazioni e quindi voti alti, se non incappa in stop fisici. Per i fantallenatori può essere una buona chiamata. ISCRIVITI E GIOCA!
Akanji: "Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre"
"Per me l'Inter è il più grande club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo club". Lo ha detto il nuovo difensore nerazzurro, Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. "Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi".