Akanji in Serie A, l'Inter ci punta: cosa fare al Fantacalcio®

Fuori Pavard, dentro Akanji, l'Inter nell'ultimo giorno di mercato ha cambiato così la sua difesa. Il primo è andato al Marsiglia, il secondo è arrivato dal Manchester City. Un metro e 88 centimetri, 30 anni, il centrale svizzero - che Chivu utilizzerà come difensore di destra nella linea a tre - porta con sé tanta esperienza internazionale in virtù delle sue 158 presenze con il Borussia Dortmund e delle 136 con il City tra tutte le competizioni. In ottica Fantacalcio, Akanji non è un difensore da bonus: nell'ultima stagione in Premier ha giocato 26 partite e non ha mai segnato un gol o regalato un assist. La stagione precedente invece è riuscito a siglare appena due reti. Però, l'ex City è in grado di dare continuità di prestazioni e quindi voti alti, se non incappa in stop fisici. Per i fantallenatori può essere una buona chiamata. ISCRIVITI E GIOCA!