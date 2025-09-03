Il ritorno di Rabiot al Fantacalcio®: la scheda

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. L'ex centrocampista del Marsiglia arriva per ampliare le soluzioni nella mediana rossonera. Si tratta infatti di un profilo duttile, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo. A Milano ritroverà Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus e grande estimatore del francese. Fisicamente imponente, ma allo stesso tempo elegante palla al piede, Rabiot porta con sé qualità, inserimenti e una buona propensione al bonus: caratteristiche che lo rendono un nome interessante anche in ottica Fantacalcio®. Il suo nome andrà a completare il reparto insieme a Luka Modric e uno tra Youssouf Fofana e Samuele Ricci. ISCRIVITI E GIOCA!