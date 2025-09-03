Il ritorno di Rabiot al Fantacalcio®: la scheda

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. L'ex centrocampista del Marsiglia arriva per ampliare le soluzioni nella mediana rossonera. Si tratta infatti di un profilo duttile, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo. A Milano ritroverà Massimiliano Allegri, suo ex allenatore alla Juventus e grande estimatore del francese. Fisicamente imponente, ma allo stesso tempo elegante palla al piede, Rabiot porta con sé qualità, inserimenti e una buona propensione al bonus: caratteristiche che lo rendono un nome interessante anche in ottica Fantacalcio®. Il suo nome andrà a completare il reparto insieme a Luka Modric e uno tra Youssouf Fofana e Samuele Ricci. ISCRIVITI E GIOCA!
I numeri di Rabiot in Francia e nell'ultima stagione in Italia
Nell'ultima stagione al Marsiglia, sotto la guida di Roberto De Zerbi, è stato impiegato in un ruolo più offensivo, chiudendo l'annata con 10 gol e 6 assist complessivi. Diversa invece l'annata 2023/2024 la sua ultima in Italia con la maglia della Juventus, in cui Allegri lo ha utilizzato in una posizione più arretrata in mezzo al campo: il bilancio fu di 5 gol e 3 assist. ISCRIVITI E GIOCA!