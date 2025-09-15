Maignan e Pavlovic a rischio col Milan e al Fantacalcio®

Il Milan e i fantallenatori possono respirare: gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Mike Maignan e Strahinja Pavlovic hanno escluso lesioni. Entrambi erano stati costretti a lasciare il campo nella sfida contro il Bologna , il difensore serbo all'inizio della ripresa, mentre il portiere francese al 55', facendo temere infortuni più seri. I due salteranno con molta probabilità la prossima partita di Serie A contro l' Udinese e saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica.

Paura e sollievo per Maignan

La paura per il portiere era tanta, sia per il Milan e sia in chiave Fantacalcio®, visto che aveva lasciato San Siro in stampelle, facendo temere uno stop lungo. Gli esami di questa mattina, però, hanno escluso lesioni e consentono di guardare con più ottimismo ai prossimi impegni. Pavlovic, invece, si è fermato per un fastidio ed è stato sostituito in via precauzionale.

Calendario del Milan

I due giocatori rossoneri andranno gestiti, poiché dopo la quarta giornata contro l'Udinese fuori casa e la gara di Coppa Italia con il Lecce, ci saranno i big match della quinta e sesta giornata, rispettivamente contro Napoli (in casa) e Juventus in trasferta.

