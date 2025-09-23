Fantacalcio®, i top dopo 4 giornate: un giocatore per ruolo con la fantamedia più alta 

Dopo quattro giornate di campionato è tempo di primi bilanci anche al Fantacalcio ®. Analizzando i dati, emergono alcuni protagonisti che hanno brillato per continuità e rendimento. Sono stati presi in considerazione soltanto i giocatori che hanno collezionato quattro presenze su quattro.

Un top per reparto: dai pali all'attacco

In porta svetta Carnesecchi (Atalanta), con una media voto e una fantamedia identiche: 6,38. In difesa domina Di Marco (Inter), che abbina una media voto di 6,5 a una fantamedia da urlo di 7,38, grazie ai bonus pesanti. A centrocampo il migliore è stato Christian Pulisic (Milan), trascinatore con una media voto di 7,12 e una fantamedia che vola a 9,62. In attacco, infine, il più incisivo è Marcus Thuram (Inter): media voto 6,75 e fantamedia 9,25. Quattro nomi, uno per ruolo, che hanno già fatto la differenza nelle classifiche dei fantallenatori e che promettono di continuare a incidere nelle prossime giornate.

