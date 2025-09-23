Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, i top dopo 4 giornate: un giocatore per ruolo con la fantamedia più alta 

Da Carnesecchi a Thuram in attacco: ecco chi ha fatto meglio finora considerando solo chi ha giocato tutte le partite
Fantacalcio®, i top dopo 4 giornate: un giocatore per ruolo con la fantamedia più alta 
1 min

Dopo quattro giornate di campionato è tempo di primi bilanci anche al Fantacalcio®. Analizzando i dati, emergono alcuni protagonisti che hanno brillato per continuità e rendimento. Sono stati presi in considerazione soltanto i giocatori che hanno collezionato quattro presenze su quattro. 

ISCRIVITI E GIOCA!

Un top per reparto: dai pali all'attacco

In porta svetta Carnesecchi (Atalanta), con una media voto e una fantamedia identiche: 6,38. In difesa domina Di Marco (Inter), che abbina una media voto di 6,5 a una fantamedia da urlo di 7,38, grazie ai bonus pesanti. A centrocampo il migliore è stato Christian Pulisic (Milan), trascinatore con una media voto di 7,12 e una fantamedia che vola a 9,62. In attacco, infine, il più incisivo è Marcus Thuram (Inter): media voto 6,75 e fantamedia 9,25. Quattro nomi, uno per ruolo, che hanno già fatto la differenza nelle classifiche dei fantallenatori e che promettono di continuare a incidere nelle prossime giornate.

ISCRIVITI E GIOCA!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup