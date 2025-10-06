Fantacalcio®, i flop delle prime 6 giornate di Serie A 

Dopo le prime sei giornate di Serie A è già tempo di bilanci, soprattutto al Fantacalcio®. Non mancano infatti i giocatori da cui ci si aspettava molto di più e che, invece, hanno deluso nelle prime uscite stagionali. Per questa analisi sono stati presi in considerazione soltanto i calciatori che hanno collezionato sei presenze su sei in campionato, valutando sia la media voto (MV) sia la fantamedia (FM). Il risultato è una lista di nomi pesanti, protagonisti di un avvio ben al di sotto delle aspettative, che hanno lasciato l'amaro in bocca ai fantallenatori che su di loro avevano puntato con decisione.