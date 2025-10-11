Lazio, gli infortuni preoccupano Sarri: le ultime per il Fantacalcio®

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste per analizzare il momento della squadra e fare il punto sugli infortunati. "È un inizio di campionato con enorme difficoltà, ci sono giocatori che non hanno mai giocato. Vecino non ha mai giocato, Rovella ha fatto una sola partita, Lazzari ha avuto problemi, Gigot non si è mai allenato con noi, Guendouzi e Romagnoli squalificati, Pellegrini con infortuni traumatici, Dele-Bashiru infortunato, Zaccagni stesso discorso e Isaksen con una malattia che non ce l'ha mai fatto utilizzare".