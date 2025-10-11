Lazio, gli infortuni preoccupano Sarri: le ultime per il Fantacalcio®

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste per analizzare il momento della squadra e fare il punto sugli infortunati. "È un inizio di campionato con enorme difficoltà, ci sono giocatori che non hanno mai giocato. Vecino non ha mai giocato, Rovella ha fatto una sola partita, Lazzari ha avuto problemi, Gigot non si è mai allenato con noi, Guendouzi e Romagnoli squalificati, Pellegrini con infortuni traumatici, Dele-Bashiru infortunato, Zaccagni stesso discorso e Isaksen con una malattia che non ce l'ha mai fatto utilizzare".
Gli scenari in ottica Fantacalcio®
"Lazzari è rientrato con noi nel finale della scorsa settimana e dovrebbe tornare, Marusic oggi (10 ottobre) ha dei controlli. Per Pellegrini vedremo, ha un trauma distorviso-contusivo. Per Rovella ci vorrà più tempo, Vecino è un'enigma e Dele-Bashiru è sicuramente out. Isaksen viene da una malattia subdola, è clinicamente recuperato ma deve crescere fisicamente". Un quadro che lascia più di un dubbio ai fantallenatori: Lazzari è la nota positiva, Zaccagni resta il grande punto interrogativo, mentre Vecino e Rovella difficilmente potranno offrire garanzie a breve. Isaksen potrebbe invece diventare una scommessa interessante nelle prossime settimane, ma solo quando ritroverà condizione fisica.