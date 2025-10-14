Fantacalcio®, la classifica di chi finisce più spesso in fuorigioco

Dopo le prime sei giornate di Serie A arriva una statistica curiosa ma significativa anche in ottica Fantacalcio®: Moise Kean è il giocatore che finisce più spesso in fuorigioco, e lo fa il doppio delle volte rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato. Un dato che racconta molto del modo in cui gioca la Fiorentina e della tendenza di Kean a cercare sempre la profondità, anche a costo di qualche bandierina di troppo. In termini fantacalcistici, gli offside non portano penalità dirette, ma possono incidere sul voto in pagella e, soprattutto, sulle occasioni mancate che pesano nel rendimento complessivo di un giocatore. Un dettaglio che i fantallenatori dovrebbero tenere d'occhio.