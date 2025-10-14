Fantacalcio®, la classifica di chi finisce più spesso in fuorigioco

Dopo le prime sei giornate di Serie A arriva una statistica curiosa ma significativa anche in ottica Fantacalcio®: Moise Kean è il giocatore che finisce più spesso in fuorigioco, e lo fa il doppio delle volte rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato. Un dato che racconta molto del modo in cui gioca la Fiorentina e della tendenza di Kean a cercare sempre la profondità, anche a costo di qualche bandierina di troppo. In termini fantacalcistici, gli offside non portano penalità dirette, ma possono incidere sul voto in pagella e, soprattutto, sulle occasioni mancate che pesano nel rendimento complessivo di un giocatore. Un dettaglio che i fantallenatori dovrebbero tenere d'occhio.
Top giocatori in fuorigioco dopo 6 partite
Kean (Fiorentina): 10 volte in fuorigioco
Laurenté (Sassuolo): 5 volte in fuorigioco
Estupinan (Milan): 5 volte in fuorigioco
Orsolini (Bologna): 5 volte in fuorigioco
Nzola (Pisa): 4 volte in fuorigioco
Thuram (Inter): 4 volte in fuorigioco
Castellanos (Lazio): 4 volte in fuorigioco
Gimenez (Milan): 4 volte in fuorigioco
Berardi (Sassuolo): 4 volte in fuorigioco
Pezzella (Cremonese): 4 volte in fuorigioco