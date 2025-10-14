Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, la classifica di chi finisce più spesso in fuorigioco

Scopriamo chi sono i giocatori che finiscono più spesso in offside dopo 6 giornate di Serie A
Fantacalcio®, la classifica di chi finisce più spesso in fuorigioco
2 min

Dopo le prime sei giornate di Serie A arriva una statistica curiosa ma significativa anche in ottica Fantacalcio®: Moise Kean è il giocatore che finisce più spesso in fuorigioco, e lo fa il doppio delle volte rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato. Un dato che racconta molto del modo in cui gioca la Fiorentina e della tendenza di Kean a cercare sempre la profondità, anche a costo di qualche bandierina di troppo. In termini fantacalcistici, gli offside non portano penalità dirette, ma possono incidere sul voto in pagella e, soprattutto, sulle occasioni mancate che pesano nel rendimento complessivo di un giocatore. Un dettaglio che i fantallenatori dovrebbero tenere d'occhio. 

Top giocatori in fuorigioco dopo 6 partite

Kean (Fiorentina): 10 volte in fuorigioco

Laurenté (Sassuolo): 5 volte in fuorigioco

Estupinan (Milan): 5 volte in fuorigioco

Orsolini (Bologna): 5 volte in fuorigioco

Nzola (Pisa): 4 volte in fuorigioco

Thuram (Inter): 4 volte in fuorigioco

Castellanos (Lazio): 4 volte in fuorigioco

Gimenez (Milan): 4 volte in fuorigioco

Berardi (Sassuolo): 4 volte in fuorigioco

Pezzella (Cremonese): 4 volte in fuorigioco

